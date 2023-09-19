***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSEBAHATTİN DURMUŞ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 30.05.2023 0212 334 88 50 yatirimciiliskileri@marti.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206813 / 701197Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜVOLKAN VURAL MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ YöneticiBURAK ORKUT MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196305BIST