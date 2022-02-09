***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/02/2022Karar Sayısı1296Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ:09/02/2022KARAR SAYISI :1296SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ: II, 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9 MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIa – Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2021 tarihinde sona eren (01.04.2021-31.12.2021 Özel Hesap Dönemi) 9 aylık finansal tabloları ile aynı döneme ilişkin faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.b – Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c – Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Nurullah Emre Narin Faruk YaşarYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Grup Muhasebeler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000751BIST