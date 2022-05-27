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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

27.05.2022 12:26
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

     Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 480.000.000 TL bedelli artırılarak 600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 27.04.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 26.05.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılan payların toplam nominal değeri 438.882.037,960 TL'dir. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 41.117.962,040 TL olup, kalan paylar, 7-8 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.marti.com.tr, www.yatirimci.marti.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden ulaşılabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032900


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Cumhuriyet 6.504 6.602 43,00  
Tam 6.477 6.640 46,20  
Yarım 3.130 3.212 22,35  
Çeyrek 1.570 1.606 11,17  
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