***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMartı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu sermayesinin %5,33'üne tekabül eden toplam 32.000.000 TL nominal değerli paylarının, Sayın Pakise Oya Narin 11.000.000 TL, Sayın Nurullah Emre Narin 11.000.000 TL, Sayın Mine Narin 10.000.000 TL olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyatla satışı, İnfoYatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 02/01/2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231593BIST