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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.06.2022 19:36
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

             Şirketimizin 24.06.2022 tarih 1312 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun görevlendirilerek, Halil Bülent Çorapçı'nın Komite Başkanı olarak seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi olarak Ersin Taranoğlu'nun Başkan, Hüseyin Ferit Volkan ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ş.Nurkan Kaçmaz'ın üye olarak seçilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak Halil Bülent Çorapçı'nın Başkan, Hüseyin Ferit Volkan'ın üye olarak seçilmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039252


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