***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.06.2022 19:36
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2022 tarih 1312 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun görevlendirilerek, Halil Bülent Çorapçı'nın Komite Başkanı olarak seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi olarak Ersin Taranoğlu'nun Başkan, Hüseyin Ferit Volkan ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ş.Nurkan Kaçmaz'ın üye olarak seçilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak Halil Bülent Çorapçı'nın Başkan, Hüseyin Ferit Volkan'ın üye olarak seçilmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039252
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -0,6241
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,6702
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -0,6077
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05970,72
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -45,09
|Açılış
|: 970,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6973
|16,7284
|% -3,60
|
|Euro
|17,6043
|17,6702
|% -3,32
|
|Sterlin
|20,1934
|20,2947
|% -4,70
|
|Frank
|17,1551
|17,2584
|% -4,44
|
|Riyal
|4,3854
|4,4074
|% -4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,16
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-37,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.454
|6.682
|-180,00
|
|Yarım
|3.169
|3.268
|-88,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.634
|-44,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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