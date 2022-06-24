***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.06.2022 tarih 1312 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun görevlendirilerek, Halil Bülent Çorapçı'nın Komite Başkanı olarak seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi olarak Ersin Taranoğlu'nun Başkan, Hüseyin Ferit Volkan ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ş.Nurkan Kaçmaz'ın üye olarak seçilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak Halil Bülent Çorapçı'nın Başkan, Hüseyin Ferit Volkan'ın üye olarak seçilmesineoybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039252BIST