***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.02.2023 tarih 1335 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Taranoğlu ve Mehmet Erdoğan'ın görevlendirilerek, Ersin Taranoğlu'nun Komite Başkanı olarak seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi olarak Mehmet Erdoğan'ın Başkan, Hüseyin Ferit Volkan ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mahmut Nadir Günak'ın üye olarak seçilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak Ersin Taranoğlu'nun Başkan, Hasan Emre Temelli'nin üye olarak seçilmesineToplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112425BIST