***MARTI* *MRGYO* *DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***MARTI******MRGYO******DENGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [DENGE, MARTI, MRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Denge Yatırım Holding A.Ş. (30.06.2021 tarihli Finansal Raporlar için 20.09.2021 (dahil) tarihine kadar)- Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (30.06.2021 tarihli 3 aylık özel hesap dönemi Finansal Raporlar için 24.08.2021 (dahil) tarihine kadar)- Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (30.06.2021 tarihli 3 aylık özel hesap dönemi Finansal Raporlar için 13.08.2021 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951259BIST