***MARTI* *MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2020 / 19.07.2020 / 24.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.12.2018 tarihli özel durum açıklamamızda değinilenAntalya ili, Kemer ilçesi, Tekirova Mahallesi 158 ada 7 numaralı parsel (eski 412 parsel) üzerinde yer alan Martı Myra Otel tesisimizin daimi müstakil üst hakkının süresine 31 yıl, 7 ay, 27 gün ilave edilerek 20.02.2069 tarihine kadar uzatılmış ve üst hakkı süresi 30.09.2020 tarih, 4569 yevmiye numaralı resmi senet ile Kemer Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.İlgili tescile yönelik olarak 24.09.2020 şirketimizce duyurulduğu üzere Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik"in 11. maddesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 20.02.2020 tarih, E. 166560 sayılı yazısı ile yine aynı Bakanlığın 12.05.2020 tarih, E. 338862 sayılı yazısı doğrultusunda 24.10.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 9.395.714 TL, 22.09.2020 tarihinde ödenmiştir.19.07.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz 06.10.2020 tarihinde icradan ihale usulü satışı duyurulan Martı Myra Otel tesisimizin satışa konu, 30.07.2019 tarihli kıymet takdiri raporunda baz alınan 18.5 yıllık üst hakkı tahsis süresinin, bugünkü tescil ile 49 seneye uzatılmasıyla meydana gelen olağanüstü ekonomik değişiklik nedeniyleTüm yatırımcı ortaklarımızın, kamunun, ve şirketimizin haklarının korunması amacıyla, 30.09.2020 tarihinde yeniden kıymet takdiri raporu düzenlenebilmesi için satış kararının düşürülmesi konusunda İstanbul 10. İcra Müdürlüğü 2018/4716 E sayılı dosyasına gerekli tüm hukuki başvurular yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877587BIST