***MARTI* *MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen başvurumuza ilişkin İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 01.10.2020 tarihli kararında özetleŞirketimiz lehine kesin tahsisi yapılan Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Mah. 158 ada 7 parsel (eski 412 parsel) üzerinde daimi üst hakkı süresine tarafımızdan yapılan tahsis uzatma ödemesi doğrultusunda, 31 yıl 7 ay 27 gün ilave edilerek 20.02.2069 tarihine kadar üst hakkı uzatılarak 30.09.2020 tarihinde Kemer Tapu Müdürlüğü'nde Resmi Senet tescil edildiğinden, üst hakkının süresinin uzamasıyla birlikte ekonomik değerinde önemli bir değişiklik meydana geldiğinden satışın düşürülmesine ve yeniden kıymet takdiri yapılmasınaAlacaklıya da yasal başvuru hakkı tanınarak satış günü olan 06.10.2020 tarihi saat 10.00'a kadar İcra Hukuk Mahkemesinden İcra Müdürlüğünün bu kararının iptaline, kaldırılmasına veya satışın devamına dair bir karar getirilmediği takdirde satışın düşürülmesi kararının infazına karar verilmiştir.İlgili kararın tamamı ekte kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877966BIST