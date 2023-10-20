***MARTI* *MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUzun yıllar Şirketlerimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini engin bilgi ve tecrübeleriyle başarıyla yürüten Çok değerli büyüğümüz, HALİL BÜLENT ÇORAPÇI'nın vefatının derin üzüntüsünü kamuoyu ile paylaşır, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208304BIST