***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2020 tarih 1227 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSermayesinde % 47,85 ortaklığımız bulunan Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.03.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul ToplantısındaŞirketimizin Nurullah Emre Narin tarafından temsil edilerek oy kullanmasına,- Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesinde yer alan Şirketimizin 5 adet aday gösterme imtiyazının kullanılarak, yeni seçilecek Yönetim Kurulunda Mine Narin, Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hasan Emre Temelli'nin aday gösterilmesinekatılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824359BIST