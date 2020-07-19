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***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.07.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     24.01.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak bağlı ortaklığımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde bulunan bir taşınmazının pandemi nedeniyle yayınlanan 19.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 29.04.2020 tarih ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde durdurulan satışı için 06.10.2020 yeni tarih olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.
Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860369


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AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5995 8,6426 % 0,18  
Frank 7,2842 7,3281 % 0,87  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 12,40  
Altın Gr. 399 399 3,12  
Cumhuriyet 2.597 2.620 21,00  
Tam 2.675 2.689 21,60  
Yarım 1.298 1.315 10,60  
Çeyrek 651 658 5,20  
Gümüş.Ons 19,32 19,36 0,17  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,04  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,26  
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