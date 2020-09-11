Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.09.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.
Öte yandan, 03.09.2020 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak yargılaması devam eden idari düzenlemenin iptali davasının sonucu, yapılan ihale ile doğrudan ilgili olduğu ve diğer usuli eksiklikler sebebiyle şirketimiz tarafından ihalenin feshi için dava açılmış olup, gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874768


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.103
Değişim :  0,33% |  3,64
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 2.715.349 % 10,00  
VERUS 39,38 85.170.075 % 10,00  
GOLTS 26,40 42.556.134 % 10,00  
BEYAZ 4,84 1.150.140 % 10,00  
MEGAP 7,70 6.499.358 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4761 7,4796 % 0,41  
Euro 8,8490 8,8572 % 0,59  
Sterlin 9,5355 9,5833 % 0,24  
Frank 8,1901 8,2394 % 0,53  
Riyal 1,9875 1,9975 % 0,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 2,83  
Altın Gr. 469 469 2,60  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,96 27,00 0,09  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 0,04  
B. Petrol 40,13 40,13 0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru