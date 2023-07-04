***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMartı Grubunun Kemer'deki 1205 yataklı tesisi Martı Myra, uluslararası sürdürülebilir turizm kriterlerini tamamını yerine getirerek, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) denetimlerinden tam not almak suretiyle, 'GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı almıştır.Bu anlayış çerçevesinde Martı Grubu, tüm tesislerinde, çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı turizm vizyonu ile hareket etmeye devam etmektedir.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165526BIST