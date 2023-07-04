***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2023 20:39
***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Martı Grubunun Kemer'deki 1205 yataklı tesisi Martı Myra, uluslararası sürdürülebilir turizm kriterlerini tamamını yerine getirerek, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) denetimlerinden tam not almak suretiyle, 'GSTC Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı almıştır.
Bu anlayış çerçevesinde Martı Grubu, tüm tesislerinde, çevreci ve sürdürülebilirlik odaklı turizm vizyonu ile hareket etmeye devam etmektedir.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165526
BIST
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18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -11,39
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
18:0525,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1019
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
18:0528,2667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0426
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
18:051.610,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.610,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9805
|25,9858
|% 0,35
|
|Euro
|28,2531
|28,2850
|% -0,09
|
|Sterlin
|32,9366
|33,1018
|% 0,45
|
|Frank
|28,8439
|29,0177
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9074
|6,9420
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.927
|4,23
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.610
|9,28
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.182
|5.329
|19,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.665
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,21
|0,12
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|1,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
-
17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
-
17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem