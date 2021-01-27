***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
27.01.2021 09:38
***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi gereği, sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan sahip olduğumuz 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) paylarının, önümüzdeki dönemde şirketimizin olası finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için, Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904549
BIST
10:481.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:487,3624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:488,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:48437,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,57
|Açılış
|: 437,69
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GEDIK
|23,32
|58.161.436
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.502.195
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|23.486.671
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.345.502
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.534.960
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|431.187.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,05
|423.567.134
|% 2,17
|
|KARSN
|5,08
|357.119.504
|% 1,20
|
|GARAN
|9,41
|326.526.550
|% -1,16
|
|DOHOL
|3,98
|260.943.540
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,54
|431.187.422
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|180.617.254
|% 1,55
|
|KARSN
|5,08
|357.119.504
|% 1,20
|
|DOHOL
|3,98
|260.943.540
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,05
|423.567.134
|% 2,17
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3583
|7,3624
|% 0,25
|
|Euro
|8,9432
|8,9505
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,0993
|10,1499
|% 0,40
|
|Frank
|8,2717
|8,3215
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% 0,27
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-1,46
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
|