***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
04.02.2021 18:15
***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi gereği, sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan sahip olduğumuz 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) paylarının, önümüzdeki dönemde şirketimizin olası finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için, Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2021 tarih ve 5/110 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907511
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0601
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:05411,29
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -10,78
|Açılış
|: 411,29
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.363.630
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|24.267.086
|% -9,94
|
|UFUK
|19,00
|473.351
|% -7,32
|
|INTEM
|61,80
|2.709.688
|% -7,07
|
|DNISI
|17,40
|154.089.920
|% -6,70
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,73
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1419
|7,1452
|% -0,27
|
|Euro
|8,5582
|8,5655
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,7310
|9,7798
|% -0,01
|
|Frank
|7,8738
|7,9212
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8986
|1,9082
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-38,94
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-10,86
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,58
|58,58
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350