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***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

25.06.2021 18:17



***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz Şirket sermayesinin % 17,14'üne tekabül eden 18.855.090,728 TL nominal değerli C grubu (MRGYO) paylarının, Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 32/991 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Söz konusu paylar sadece teminata konu edilecek olup, gerek Martı Otel İşletmeleri A.Ş., gerekse kredi ödemesi muaccel hale gelmedikçe ilgili kredi kuruluşu tarafından satışa konu edilmeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944240


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Tam 3.300 3.385 13,68  
Yarım 1.595 1.637 6,62  
Çeyrek 800 819 3,31  
Gümüş.Ons 26,07 26,10 0,15  
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