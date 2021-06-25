***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
25.06.2021 18:17
***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [MRGYO]
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz Şirket sermayesinin % 17,14'üne tekabül eden 18.855.090,728 TL nominal değerli C grubu (MRGYO) paylarının, Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2021 tarih ve 32/991 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Söz konusu paylar sadece teminata konu edilecek olup, gerek Martı Otel İşletmeleri A.Ş., gerekse kredi ödemesi muaccel hale gelmedikçe ilgili kredi kuruluşu tarafından satışa konu edilmeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944240
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0802
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05501,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,27
|Açılış
|: 501,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,43
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7669
|8,7736
|% 0,75
|
|Euro
|10,4764
|10,4861
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1363
|12,1972
|% 0,38
|
|Frank
|9,5073
|9,5645
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3271
|2,3388
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,62
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|