***MARTI* *MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2021 17:37
***MARTI******MRGYO*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Bugün )20.04.2021) Şirketimiz tarafından, bağlı ortaklığımız Martı GYO A.Ş. (MRGYO) paylarından 100.000 adet 1,71-1,77 TL fiyat aralığından alım yapılmıştır.
Yapılan alım ile Martı GYO A.Ş. (MRGYO) paylarında toplam 52.739.998 TL nominal %47,95 paya ulaşılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/04/2021 100.000 100.000 52.639.998 52.739.998 % 47,85 % 47,95 % 47,95 % 47,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929692
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,67
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1171
|% 0,36
|
|Euro
|9,7698
|9,7777
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,2825
|11,3391
|% 0,07
|
|Frank
|8,8359
|8,8891
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1566
|2,1674
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,35
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
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17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
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17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem