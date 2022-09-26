***MARTI* *ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.09.2022 09:06
***MARTI******ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI, ORCAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065063
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0113
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05972,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 972,00
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AEFES
|44,44
|129.033.297
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AEFES
|44,44
|129.033.297
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4320
|18,4596
|% 0,25
|
|Euro
|17,7992
|17,8336
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,4940
|19,5917
|% -2,18
|
|Frank
|18,6632
|18,7756
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8927
|4,9172
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-5,46
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.637
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.227
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,60
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem