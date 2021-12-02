***MARTI* *SAMAT* *MAVI* *EDIP* *SNGYO* *ERSU* *INFO* *IYF* *ARDYZ* *TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***MARTI******SAMAT******MAVI******EDIP******SNGYO******ERSU******INFO******IYF******ARDYZ******TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ARDYZ, INFO, IYF, SNGYO, EDIP, ERSU, MARTI, MAVI, SAMAT, TGSAS]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama or olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980609BIST