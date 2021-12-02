***MARTI* *SAMAT* *MAVI* *EDIP* *SNGYO* *ERSU* *INFO* *IYF* *ARDYZ* *TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.12.2021 09:25
***MARTI******SAMAT******MAVI******EDIP******SNGYO******ERSU******INFO******IYF******ARDYZ******TGSAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARDYZ, INFO, IYF, SNGYO, EDIP, ERSU, MARTI, MAVI, SAMAT, TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama or olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980609
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
0
En Düşük
0
18:0513,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0638
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
18:0515,2120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1480
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
18:05759,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,43
|Açılış
|: 759,90
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3088
|13,3851
|% 0,59
|
|Euro
|15,0927
|15,1783
|% 0,76
|
|Sterlin
|17,7744
|17,8636
|% 0,97
|
|Frank
|14,5152
|14,6026
|% 0,80
|
|Riyal
|3,5652
|3,5831
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,28
|
|Altın Gr.
|769
|769
|8,13
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,17
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de