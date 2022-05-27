***MARTI* *SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.05.2022 09:18
***MARTI******SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI, SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032848
BIST
10:492.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,44
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:4916,3913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0425
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:4917,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0326
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:49978,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,65
|Açılış
|: 978,25
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:49
|RODRG
|17,60
|3.076.090
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|10.842.909
|% 7,73
|
|OYYAT
|83,40
|31.200.902
|% 7,06
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|60.892.825
|% -3,95
|
|AVTUR
|2,33
|407.122
|% -2,92
|
|MEPET
|3,58
|8.568.609
|% -2,45
|
|THYAO
|44,58
|1.036.922.282
|% 0,27
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|EREGL
|33,34
|555.898.648
|% 2,84
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|KOZAL
|192,30
|368.982.954
|% -0,72
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|DOHOL
|3,85
|249.631.610
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|77.437.439
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|147.070.682
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3756
|16,3913
|% 0,26
|
|Euro
|17,5578
|17,5922
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6114
|20,7147
|% 0,31
|
|Frank
|17,0005
|17,1029
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3552
|4,3771
|% 0,25
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,66
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,26
|