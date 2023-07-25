***MAVI* *AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.07.2023 20:04
***MAVI******AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21/07/2023 tarihinde MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) payları ile ilgili olarak 85.3893 ortalama fiyattan 42.479 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI) sermayesindeki sahip olunan paylar 21/07/2022 tarihi itibarıyla % 5 sınırını aşmıştr.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/07/2023 42.479 42.479 9.928.593 9.971.072 % 4,999 % 5,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175180
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0413
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0391
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.699,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.699,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8949
|26,9005
|% -0,15
|
|Euro
|29,6991
|29,7079
|% -0,13
|
|Sterlin
|34,5396
|34,7128
|% 0,14
|
|Frank
|30,9617
|31,1482
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1512
|7,1871
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|2,41
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.053
|11.172
|18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.612
|9,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.806
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem