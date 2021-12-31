***MAVI* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MAVI******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BIMAS, MAVI]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 5.8. maddesi uyarınca, 03.01.2022 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBIM MAGAZALAR XSRDK 03/01/2022MAVI GIYIM XSRDK 03/01/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987470BIST