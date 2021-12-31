***MAVI* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.12.2021 17:01
***MAVI******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BIMAS, MAVI]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 5.8. maddesi uyarınca, 03.01.2022 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BIM MAGAZALAR XSRDK 03/01/2022
MAVI GIYIM XSRDK 03/01/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987470
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0864
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2276
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05780,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 12,20
|Açılış
|: 780,81
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2353
|13,2687
|% 0,66
|
|Euro
|15,0580
|15,1546
|% 1,52
|
|Sterlin
|17,9126
|18,0024
|% 1,18
|
|Frank
|14,5052
|14,5926
|% 1,21
|
|Riyal
|3,5254
|3,5431
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|12,24
|
|Altın Gr.
|781
|781
|12,21
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,19
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|-1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
-
17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında