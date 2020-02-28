***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:17
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822772
BIST
15:45106.443
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -3.975,50
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:456,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:456,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,8260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:45324,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,22
|Açılış
|: 324,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,96
|14.827.848
|% 16,54
|
|OYAYO
|3,86
|33.379.158
|% 14,20
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|INTEM
|10,45
|3.374.324
|% 9,77
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.353.922
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|44.083.033
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,90
|1.319.484.116
|% -2,06
|
|ASELS
|28,08
|897.584.108
|% 0,36
|
|GARAN
|9,65
|428.830.430
|% -5,30
|
|AKBNK
|6,79
|236.406.431
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,34
|228.287.668
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|169.923.180
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|148.279.507
|% -5,43
|
|ODAS
|1,98
|224.561.730
|% -2,94
|
|THYAO
|11,90
|1.319.484.116
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,34
|228.287.668
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9780
|8,0180
|% 0,09
|
|Frank
|6,4069
|6,4455
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6515
|1,6598
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-15,16
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-27,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|-26,94
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|-13,03
|
|Çeyrek
|518
|530
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|
Seans Raporu
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