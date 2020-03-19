***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 14:05
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830684
BIST
13:5385.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 38,05
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:536,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0605
|Açılış
|: 6,5425
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5404
En Düşük
6,4647
13:537,0734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:53309,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 309,69
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|442.144
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.618.805
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.122.638
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|502.730
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|654.105
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.175.768
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.284.419
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|IHGZT
|3,56
|33.179
|% -9,87
|
|ASELS
|21,52
|422.031.116
|% -1,01
|
|GARAN
|7,97
|398.184.353
|% -0,38
|
|THYAO
|7,97
|374.459.997
|% 0,89
|
|YKBNK
|1,96
|172.216.923
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,75
|120.342.256
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,96
|172.216.923
|% -1,01
|
|ODAS
|1,19
|78.639.953
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|44.348.310
|% -1,30
|
|TSPOR
|2,19
|119.284.419
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,09
|56.407.331
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4999
|7,5376
|% -0,18
|
|Frank
|6,6655
|6,7057
|% -0,01
|
|Riyal
|1,7359
|1,7446
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,89
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,60
|
|Yarım
|998
|1.024
|-6,58
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,53
|26,53
|1,65
|