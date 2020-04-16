***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:21
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838575
BIST
15:3696.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 599,60
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
15:366,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9353
En Düşük
6,8896
15:367,5511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5567
En Düşük
7,5032
15:36385,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,12
|Açılış
|: 385,61
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.666.040
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.556.724
|% 9,94
|
|CLEBI
|77,55
|29.569.306
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|78.597.841
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|226.090.514
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.188.405
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,15
|1.033.088.039
|% -9,56
|
|ASELS
|26,92
|885.677.652
|% 1,82
|
|THYAO
|10,29
|792.217.141
|% -0,68
|
|ECILC
|4,62
|553.034.303
|% 5,72
|
|GARAN
|8,27
|479.227.196
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,07
|201.700.456
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|91.473.790
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,90
|246.418.392
|% -9,09
|
|YKBNK
|1,95
|238.399.831
|% 0,52
|
|ECILC
|4,62
|553.034.303
|% 5,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6343
|8,6776
|% 0,05
|
|Frank
|7,1474
|7,1905
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|22,91
|
|Altın Gr.
|387
|387
|5,74
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.543
|39,30
|
|Tam
|2.555
|2.617
|40,40
|
|Yarım
|1.243
|1.274
|19,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|28,76
|28,76
|1,07
|
Seans Raporu
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15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 607, 47 artarak (% 0.67 ) 91, 383
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