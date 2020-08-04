***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 14:52
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864603
BIST
17:441.075
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -51,50
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:446,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:448,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0413
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:44445,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,84
|Açılış
|: 445,59
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|143.696.734
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|ISYAT
|3,21
|180.580.849
|% 9,93
|
|KRGYO
|7,31
|80.913.716
|% 9,92
|
|BIZIM
|15,30
|36.370.499
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|53.341.727
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,24
|29.929.162
|% -10,00
|
|MARTI
|1,08
|15.723.944
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,96
|22.273.898
|% -10,00
|
|ASELS
|33,30
|1.401.164.664
|% -5,56
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|THYAO
|10,58
|1.128.881.186
|% -1,03
|
|AKBNK
|5,00
|693.247.001
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,91
|467.853.110
|% -5,45
|
|TSKB
|1,11
|247.368.953
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,27
|547.951.606
|% -9,56
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0592
|9,1047
|% -0,00
|
|Frank
|7,5688
|7,6144
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,71
|
|Altın Gr.
|445
|446
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.918
|2.954
|3,50
|
|Tam
|3.006
|3.040
|3,70
|
|Yarım
|1.459
|1.482
|1,80
|
|Çeyrek
|732
|743
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|0,20
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,10
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