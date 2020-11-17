***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:15
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888815
BIST
11:361.280
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:367,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:369,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0446
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:36470,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,17
|Açılış
|: 469,94
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SAFKR
|7,92
|5.166.382
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.126.180
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.448.737
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,76
|1.415.933.790
|% -2,12
|
|KRDMD
|4,30
|513.381.601
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,91
|509.990.231
|% 1,06
|
|THYAO
|11,58
|367.206.112
|% -1,70
|
|AKBNK
|6,11
|348.700.774
|% -3,17
|
|EKGYO
|1,91
|509.990.231
|% 1,06
|
|GARAN
|8,76
|1.415.933.790
|% -2,12
|
|YKBNK
|2,79
|336.763.505
|% -2,45
|
|KRDMD
|4,30
|513.381.601
|% -1,83
|
|SKBNK
|1,49
|116.603.108
|% -1,97
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7383
|7,7435
|% 0,48
|
|Euro
|9,1836
|9,1900
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1942
|10,2453
|% 0,50
|
|Frank
|8,4499
|8,5008
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0574
|2,0677
|% 0,37
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,16
|
Seans Raporu
11:34
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