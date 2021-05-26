***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 11:31
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938154
BIST
12:521.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
12:528,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
12:5210,3413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
12:52517,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,66
|Açılış
|: 517,52
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler12:50
|RYSAS
|3,74
|5.106.345
|% 10,00
|
|TUCLK
|9,75
|32.614.702
|% 9,92
|
|BASCM
|15,01
|96.304
|% 9,80
|
|CANTE
|8,19
|172.214.961
|% 8,19
|
|SUMAS
|60,00
|82.620
|% 7,91
|
|KUTPO
|49,50
|2.934.954
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|16.829.314
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|43.471.267
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|165.837
|% -9,97
|
|DERHL
|6,75
|21.201.246
|% -7,66
|
|GARAN
|8,04
|1.029.345.216
|% 3,08
|
|THYAO
|13,02
|574.690.591
|% 0,93
|
|KOZAL
|123,70
|468.080.406
|% 0,98
|
|TRILC
|44,60
|437.301.471
|% -5,47
|
|KRDMD
|7,93
|392.156.269
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,15
|323.115.152
|% 1,42
|
|GARAN
|8,04
|1.029.345.216
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,88
|206.067.043
|% 1,62
|
|TSKB
|1,34
|109.495.187
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,11
|88.277.632
|% 0,91
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4425
|8,4472
|% -0,17
|
|Euro
|10,3388
|10,3470
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9201
|11,9798
|% -0,13
|
|Frank
|9,3949
|9,4515
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2446
|2,2559
|% -0,23
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|8,64
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.424
|3.476
|31,00
|
|Tam
|3.404
|3.490
|25,20
|
|Yarım
|1.646
|1.688
|12,19
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,40
|68,40
|-0,09
|