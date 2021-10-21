***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 14:01
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971673
BIST
14:501.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.417
14:509,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,2346
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
14:5011,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,2555
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
14:50538,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 10,65
|Açılış
|: 538,83
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler14:50
|HLGYO
|2,62
|37.892.937
|% 9,62
|
|EDIP
|3,88
|44.089.971
|% 8,68
|
|DMSAS
|8,70
|89.340.921
|% 7,81
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|OLMK
|7,54
|6.845.511
|% 7,10
|
|FADE
|8,60
|293.670.958
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,45
|124.646.347
|% -8,82
|
|ERSU
|4,64
|64.492.028
|% -8,48
|
|GARFA
|13,90
|3.664.226
|% -6,71
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,97
|2.478.563.867
|% -1,54
|
|THYAO
|13,89
|918.261.883
|% 0,65
|
|FROTO
|186,60
|903.760.658
|% 5,54
|
|SASA
|27,44
|878.816.885
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,46
|875.730.367
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|875.730.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|627.096.835
|% 0,52
|
|GARAN
|8,97
|2.478.563.867
|% -1,54
|
|AKBNK
|5,23
|511.838.139
|% -1,32
|
|VKGYO
|1,58
|135.387.571
|% 5,33
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4420
|9,4464
|% 2,55
|
|Euro
|10,9975
|11,0057
|% 2,38
|
|Sterlin
|12,9672
|13,0322
|% 2,14
|
|Frank
|10,2130
|10,2745
|% 2,30
|
|Riyal
|2,5028
|2,5153
|% 2,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-3,70
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,65
|
|Cumhuriyet
|3.554
|3.608
|54,00
|
|Tam
|3.543
|3.635
|63,70
|
|Yarım
|1.713
|1.758
|30,81
|
|Çeyrek
|859
|879
|15,41
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|-1,08
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 22 kaybederek (% -0.08 ) 1, 540
-
15:01FROTO
Yüzde 5.03 oranında artışla 185.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 687, 153 adet işlem
-
14:59INVEO
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 923, 614 adet işlem
-
14:58PRKAB
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 19.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 160 adet işlem
-
14:56XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 14, 385.00 milyon TL de