***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 17:39
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005138
BIST
17:341.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -13,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:3413,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0167
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:3415,5875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0429
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:34847,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,16
|Açılış
|: 847,88
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.448.020
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|101.541.446
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.586.890
|% -10,00
|
|AGESA
|20,74
|4.423.352
|% -9,67
|
|IHYAY
|0,66
|11.577.045
|% -9,59
|
|AEFES
|24,30
|72.773.077
|% -9,46
|
|IHEVA
|1,00
|38.854.524
|% -7,41
|
|THYAO
|25,86
|4.211.109.386
|% -5,27
|
|KRDMD
|11,77
|2.333.547.081
|% 3,98
|
|EREGL
|31,00
|2.200.254.349
|% -0,51
|
|TUPRS
|191,70
|1.394.270.520
|% 6,56
|
|GARAN
|11,16
|1.237.573.621
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,55
|767.079.723
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,77
|2.333.547.081
|% 3,98
|
|THYAO
|25,86
|4.211.109.386
|% -5,27
|
|EKGYO
|2,00
|306.619.113
|% -1,96
|
|HUNER
|2,66
|379.854.898
|% -0,37
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7988
|13,8227
|% 0,20
|
|Euro
|15,5234
|15,5949
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,4507
|18,5432
|% 0,02
|
|Frank
|14,9735
|15,0638
|% 0,85
|
|Riyal
|3,6710
|3,6894
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|24,36
|
|Altın Gr.
|851
|851
|12,27
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.634
|5.777
|44,93
|
|Yarım
|2.723
|2.794
|21,28
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,87
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|98,15
|98,15
|4,03
|