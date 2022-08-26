***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:36
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058616
BIST
17:213.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 45,85
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:2118,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:2118,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1404
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:211.023,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.023,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PRZMA
|4,29
|7.373.130
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|208.051.955
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.198.384.302
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.824.507
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.316.592
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.162.552
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.834.410
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|80.376.566
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,77
|6.805.660.604
|% 6,59
|
|ISCTR
|8,08
|6.390.481.572
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,16
|6.023.532.563
|% 9,15
|
|THYAO
|71,05
|4.997.619.296
|% 1,07
|
|GARAN
|26,36
|4.981.691.952
|% 2,33
|
|EKGYO
|4,05
|3.742.730.560
|% 5,47
|
|YKBNK
|7,16
|6.023.532.563
|% 9,15
|
|ISCTR
|8,08
|6.390.481.572
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,77
|6.805.660.604
|% 6,59
|
|ZOREN
|3,05
|959.255.078
|% 6,64
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1706
|18,1818
|% 0,10
|
|Euro
|18,2608
|18,2760
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,4951
|21,6029
|% 0,27
|
|Frank
|18,8648
|18,9785
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8254
|4,8496
|% 0,08
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,81
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.846
|6.907
|-24,00
|
|Yarım
|3.336
|3.377
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,12
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:35MEGAP
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 063, 092 adet işlem
-
17:35MEGAP
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 063, 092 adet işlem
-
17:34RALYH
Yüzde 7.36 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 261 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 3, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 75, 858.00 milyon TL de
-
17:33SNGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 925, 551 adet işlem