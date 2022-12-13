***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:01
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086795
BIST
10:025.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 9,02
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.217
En Düşük
5.193
10:0218,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:0219,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:021.070,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.070,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,13
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:02
|PKART
|30,72
|20.949.356
|% 5,93
|
|AKCNS
|59,50
|86.994
|% 0,85
|
|AEFES
|67,60
|1.670.686
|% 0,75
|
|GEDZA
|34,16
|37.136.919
|% 0,47
|
|ALARK
|86,40
|9.250.662
|% 0,12
|
|ADEL
|77,10
|18.906.487
|% 0,00
|
|ADESE
|2,03
|464.151.673
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,20
|259.300.623
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,52
|576.969.203
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,05
|38.626.329
|% 0,00
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 0,00
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 0,00
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6436
|18,6487
|% 0,06
|
|Euro
|19,6720
|19,6836
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,8236
|22,9381
|% 0,12
|
|Frank
|19,8523
|19,9719
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,07
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,94
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.211
|7.266
|23,00
|
|Yarım
|3.492
|3.552
|11,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|1,17
|