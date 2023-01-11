***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:45
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAVI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100278
BIST
14:354.844
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -143,99
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.844
14:3518,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:3520,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0339
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:351.137,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.137,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:33
|SDTTR
|56,65
|5.897.208
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.394.616
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.244.837
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,45
|271.077.157
|% 7,81
|
|GOZDE
|21,06
|348.020.906
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|366.052.132
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|25.859.404
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|130,40
|5.391.686.417
|% -0,61
|
|EREGL
|37,78
|3.712.070.960
|% -0,21
|
|ASELS
|55,90
|3.297.511.255
|% -3,87
|
|KRDMD
|17,98
|2.903.910.774
|% -0,88
|
|KOZAL
|550,40
|2.826.192.466
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,42
|1.936.945.855
|% -0,94
|
|YKBNK
|9,12
|1.712.773.093
|% -4,30
|
|KRDMD
|17,98
|2.903.910.774
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,64
|397.214.072
|% -3,30
|
|KATMR
|2,09
|279.016.799
|% -9,91
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7772
|18,7794
|% 0,03
|
|Euro
|20,1911
|20,1972
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6903
|22,8041
|% -0,24
|
|Frank
|20,2280
|20,3499
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% -0,02
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,40
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|0,55
|
Seans Raporu
14:33
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14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 92 kaybederek (% -2.01 ) 5, 314
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14:48XU100
Endeks 4, 865 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 57, 127.00 milyon TL de
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14:48CMBTN
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 424.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 973 adet işlem
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14:47ADESE
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 337, 682 adet işlem