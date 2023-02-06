***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 10:47
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109777
BIST
15:094.753
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -245,10
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.751
15:0918,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:0920,2907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0208
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:091.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:09
|OYAKC
|22,66
|265.209.747
|% 10,00
|
|KONYA
|2.694,80
|88.375.688
|% 9,99
|
|NIBAS
|14,31
|26.488.434
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|40.275.392
|% 9,91
|
|SDTTR
|90,90
|77.038.118
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.744.067
|% -9,97
|
|GUBRF
|186,20
|469.659.301
|% -9,66
|
|CANTE
|64,90
|72.729.764
|% -9,29
|
|IPEKE
|28,00
|34.969.873
|% -9,21
|
|THYAO
|134,30
|1.691.281.715
|% -5,89
|
|SISE
|40,88
|1.038.932.885
|% -5,02
|
|TUPRS
|569,00
|989.980.971
|% -5,01
|
|KOZAL
|499,00
|720.130.583
|% -7,16
|
|KRDMD
|16,47
|504.788.780
|% 0,73
|
|EKGYO
|6,86
|379.382.644
|% -5,64
|
|YKBNK
|8,57
|397.778.909
|% -4,99
|
|ALBRK
|3,15
|113.880.435
|% -3,67
|
|KRDMD
|16,47
|504.788.780
|% 0,73
|
|ISCTR
|9,95
|297.239.604
|% -5,87
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8315
|% 0,06
|
|Euro
|20,2825
|20,2907
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6171
|22,7306
|% 0,03
|
|Frank
|20,2467
|20,3686
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,04
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,49
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.731
|7.773
|-7,00
|
|Tam
|7.741
|7.791
|-70,00
|
|Yarım
|3.782
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,04
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|0,35
|