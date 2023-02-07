***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:50
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110440
BIST
11:534.708
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -222,28
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.699
11:5318,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:5320,1824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:531.134,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.134,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:53
|KONYA
|2.964,50
|86.759.439
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.390.413
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.120.820
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|60.969.091
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|45.937.574
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.754.990
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|10.373.699
|% -9,96
|
|GSRAY
|8,44
|140.143.878
|% -9,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|KRDMD
|17,94
|1.391.765.951
|% 1,59
|
|ASELS
|53,95
|1.100.379.154
|% -8,25
|
|KOZAL
|517,50
|906.591.362
|% -1,15
|
|EREGL
|38,86
|857.816.258
|% -3,00
|
|KRDMD
|17,94
|1.391.765.951
|% 1,59
|
|EKGYO
|7,09
|316.995.167
|% -2,48
|
|YKBNK
|8,40
|342.185.907
|% -5,41
|
|BSOKE
|5,75
|222.233.962
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,09
|198.413.844
|% 9,14
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1768
|20,1824
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,5601
|22,6733
|% -0,02
|
|Frank
|20,2185
|20,3403
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.769
|-19,00
|
|Yarım
|3.768
|3.802
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|1,55
|
Seans Raporu
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