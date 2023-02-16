***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:38
***MAVI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAVI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114149
BIST
13:134.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 8,53
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:1318,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:1320,2187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0605
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:131.113,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.113,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KONYA
|3.586,90
|17.489.724
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|206.569.756
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|5.334.326
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|30.015.516
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|8.235.009
|% 9,99
|
|HATEK
|8,42
|25.150.123
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|467.357.605
|% -9,94
|
|MRGYO
|4,83
|31.308.042
|% -9,72
|
|SKTAS
|3,45
|22.066.058
|% -9,69
|
|AGESA
|26,52
|59.804.668
|% -9,61
|
|THYAO
|140,90
|5.842.757.532
|% 0,71
|
|EREGL
|42,62
|4.213.140.977
|% 3,15
|
|TUPRS
|621,20
|3.366.211.230
|% 8,05
|
|KRDMD
|19,23
|2.879.135.632
|% 9,95
|
|SISE
|44,24
|2.445.297.063
|% 3,61
|
|KRDMD
|19,23
|2.879.135.632
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,22
|1.180.612.223
|% 3,13
|
|AKBNK
|16,29
|2.050.937.045
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,36
|825.965.812
|% 2,22
|
|EREGL
|42,62
|4.213.140.977
|% 3,15
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8474
|18,8507
|% 0,01
|
|Euro
|20,2049
|20,2187
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6604
|22,7740
|% 0,23
|
|Frank
|20,3603
|20,4829
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0105
|5,0356
|% 0,02
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|7.532
|7.646
|15,00
|
|Tam
|7.565
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.696
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,10
|