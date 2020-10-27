***MAVI* *FONET* *IHLAS* *IHLGM* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.10.2020 09:17
***MAVI******FONET******IHLAS******IHLGM******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FONET, MAVI, KATMR, IHLAS, IHLGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884142
BIST
12:071.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:078,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0798
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:079,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:07498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,34
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:07
|GLRYH
|17,49
|21.345.398
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.634.415
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.446.385
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|GARAN
|6,86
|445.605.391
|% 1,33
|
|SISE
|6,41
|441.279.880
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|365.157.915
|% 0,41
|
|DEVA
|24,26
|296.150.631
|% -1,78
|
|TSKB
|2,02
|852.481.650
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|281.394.493
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,68
|186.589.502
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|266.765.761
|% 2,41
|
|KRDMD
|3,28
|285.133.310
|% -1,50
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1592
|8,1632
|% 0,99
|
|Euro
|9,6390
|9,6452
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5872
|10,6403
|% 0,86
|
|Frank
|8,9494
|9,0033
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,94
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,68
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|19,96
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:19OSMEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 634 adet işlem
-
12:18KONTR
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 840, 049 adet işlem
-
12:17ESEN
Yüzde 4.51 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 015, 867 adet işlem
-
12:16CEMTS
Yüzde 5.48 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 212, 873 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 7, 766.00 milyon TL de