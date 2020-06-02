***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 09:28
***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAVI
Açıklamalar Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848411
BIST
12:13108.205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 938,60
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:136,7954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7896
12:137,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:13380,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.125.625
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.649.232
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|KENT
|480,50
|3.962.969
|% -9,71
|
|RTALB
|21,54
|50.475.884
|% -7,71
|
|DAGHL
|7,04
|1.103.595
|% -5,88
|
|ASELS
|32,90
|676.345.298
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,68
|468.532.441
|% 4,35
|
|GARAN
|8,07
|386.062.543
|% 0,88
|
|THYAO
|12,70
|318.751.852
|% -0,47
|
|TUPRS
|90,60
|234.855.441
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,68
|468.532.441
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,30
|102.828.998
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,59
|166.084.003
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,41
|147.492.714
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,71
|42.985.272
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5208
|8,5635
|% 0,50
|
|Frank
|7,0741
|7,1167
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8077
|1,8168
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,67
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.504
|-4,60
|
|Tam
|2.537
|2.569
|-12,40
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|-2,30
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,33
|39,33
|1,01
|