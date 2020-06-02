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***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2020 09:28
GÜNCEL HABERLER



***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAVI

Açıklamalar Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848411


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 4,07 34.363 % 10,00  
FRIGO 16,30 559.579 % 9,99  
CASA 23,40 65.801 % 9,96  
TKURU 16,57 181.442 % 9,95  
TSGYO 3,76 7.125.625 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5208 8,5635 % 0,50  
Frank 7,0741 7,1167 % 0,24  
Riyal 1,8077 1,8168 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 0,67  
Altın Gr. 381 381 -0,34  
Cumhuriyet 2.465 2.504 -4,60  
Tam 2.537 2.569 -12,40  
Yarım 1.238 1.262 -2,30  
Çeyrek 619 629 -1,20  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,03  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,01  
B. Petrol 39,33 39,33 1,01  
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