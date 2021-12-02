***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2021 16:23
***MAVI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAVI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders PLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980663
BIST
16:451.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 19,49
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:4513,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1162
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:4515,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2464
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:45768,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,32
|Açılış
|: 768,65
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ERBOS
|137,50
|203.448.407
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.228.030
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.178.704
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,58
|76.509.264
|% -8,72
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,24
|1.820.859.842
|% 3,12
|
|THYAO
|18,24
|1.743.800.201
|% -0,92
|
|GARAN
|11,68
|1.533.125.005
|% 0,34
|
|EREGL
|23,46
|1.100.457.286
|% 2,27
|
|SISE
|13,23
|1.098.199.224
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,34
|853.231.357
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.082.315.676
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,19
|271.082.475
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,24
|1.820.859.842
|% 3,12
|
|ADESE
|0,76
|133.927.059
|% 2,70
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4563
|13,4772
|% 1,28
|
|Euro
|15,2596
|15,3143
|% 1,66
|
|Sterlin
|17,8259
|17,9153
|% 1,26
|
|Frank
|14,5457
|14,6333
|% 1,01
|
|Riyal
|3,5671
|3,5850
|% 0,86
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,18
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,74
|
|Cumhuriyet
|5.074
|5.150
|6,00
|
|Tam
|5.047
|5.175
|-8,17
|
|Yarım
|2.440
|2.503
|-3,95
|
|Çeyrek
|1.224
|1.252
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|-0,10
|