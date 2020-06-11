***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.06.2020 22:52
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850853
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8405
En Düşük
6,8299
18:057,7224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0087
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7386
En Düşük
7,7036
18:05380,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,76
|Açılış
|: 380,40
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5907
|8,6337
|% -0,20
|
|Frank
|7,2181
|7,2615
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8181
|1,8273
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-0,33
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.487
|4,40
|
|Tam
|2.533
|2.555
|4,60
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|4,10
|
|Çeyrek
|618
|624
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|0,05
|
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