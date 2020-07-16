***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.07.2020 16:18
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860100
BIST
17:31118.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.135,51
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:316,8573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:317,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:31398,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 398,68
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.780.900
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.798.168
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.662
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|RTALB
|34,46
|66.403.634
|% -7,66
|
|GLRYH
|12,77
|17.027.728
|% -7,06
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|AYEN
|6,37
|14.138.855
|% -4,35
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|32,96
|1.030.256.568
|% 2,74
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,29
|953.007.052
|% -2,14
|
|GARAN
|7,97
|929.589.575
|% 1,14
|
|THYAO
|11,96
|929.439.631
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,29
|953.007.052
|% -2,14
|
|ODAS
|2,90
|897.133.465
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,83
|441.973.078
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,76
|998.022.928
|% -5,93
|
|TRKCM
|4,63
|823.321.457
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6067
|8,6498
|% 0,03
|
|Frank
|7,2391
|7,2827
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,20
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-5,30
|
|Tam
|2.667
|2.680
|-5,40
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,38
|
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