***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.07.2020 16:37
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.07.2020
Tescil Tarihi
23.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 16 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul Kararı 23 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861651
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,32
|Açılış
|: 418,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7275
|8,7713
|% 0,44
|
|Frank
|7,3927
|7,4372
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|13,13
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.749
|25,20
|
|Tam
|2.807
|2.827
|32,20
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,70
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,44
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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