***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.07.2020 13:54
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
13:591.179
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -16,18
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:596,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:598,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:59428,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,63
|Açılış
|: 428,41
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.288.659
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.773.105
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.745.538
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.388.876
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.175.610
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.477.470
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|MERIT
|32,54
|181.387
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|35.301.780
|% -6,89
|
|ASELS
|37,54
|1.420.532.430
|% -0,37
|
|GUSGR
|6,00
|1.149.757.561
|% 6,01
|
|EKGYO
|2,28
|779.043.211
|% -1,72
|
|GARAN
|7,57
|557.962.570
|% -2,57
|
|KRDMD
|3,07
|461.997.145
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,28
|779.043.211
|% -1,72
|
|IHLAS
|0,93
|237.032.600
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,00
|1.149.757.561
|% 6,01
|
|KRDMD
|3,07
|461.997.145
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,77
|261.599.142
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8765
|8,9210
|% 0,62
|
|Frank
|7,4955
|7,5407
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8373
|1,8465
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.852
|25,50
|
|Tam
|2.902
|2.933
|26,30
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|12,80
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,40
|