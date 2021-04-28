***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2021 15:54
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931757
BIST
17:131.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.395
En Düşük
1.380
17:138,2057
En Yüksek
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|: 0,01%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,2452
En Düşük
8,1552
17:139,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 9,8150
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|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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9,9649
En Düşük
9,8553
17:13467,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,65
|Açılış
|: 467,43
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:11
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.813.220
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|90.475.958
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.644
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,35
|10.103.512
|% -8,96
|
|EREGL
|19,01
|939.846.248
|% -2,26
|
|KRDMD
|7,07
|734.672.763
|% -0,56
|
|GARAN
|7,12
|643.055.088
|% 0,00
|
|THYAO
|12,02
|583.174.855
|% 0,75
|
|PETKM
|6,47
|562.345.790
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,08
|279.273.037
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,07
|734.672.763
|% -0,56
|
|GWIND
|4,86
|472.113.004
|% -7,43
|
|GARAN
|7,12
|643.055.088
|% 0,00
|
|PETKM
|6,47
|562.345.790
|% -0,77
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1979
|8,2036
|% -0,02
|
|Euro
|9,9211
|9,9298
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,3577
|11,4147
|% -0,25
|
|Frank
|8,9382
|8,9921
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1791
|2,1900
|% -0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,54
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,54
|66,54
|0,67
|