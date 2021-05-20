***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.05.2021 16:06
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 Özel Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2021
Tescil Tarihi
20.05.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.05.2021
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş .'nin seçilmesine ilişkin 28 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 20 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936969
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.455
En Düşük
1.439
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|: 8,3700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,3494
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En Yüksek
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|: 10,1900
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|Önceki Kapanış
|: 10,1800
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10,2687
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10,2024
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|Açılış
|: 506,00
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|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3711
|8,3761
|% -0,43
|
|Euro
|10,2434
|10,2524
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8355
|11,8949
|% -0,02
|
|Frank
|9,2787
|9,3346
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2254
|2,2366
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|10,35
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,39
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,01
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,37
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