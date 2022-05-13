***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.05.2022 14:44
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2022
Tescil Tarihi
13.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.05.2022 - 10577
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 27 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 13/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030132
BIST
14:372.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 18,54
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
14:3715,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1021
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
14:3716,1187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1129
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
14:37904,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,31
|Açılış
|: 904,91
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler14:35
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.715.898
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.523.960
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|24.603.720
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.799.328
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.672.019
|% -9,98
|
|KAPLM
|63,50
|134.566.290
|% -8,83
|
|PKENT
|171,10
|191.205.893
|% -7,96
|
|THYAO
|42,12
|2.352.659.884
|% 0,62
|
|SAHOL
|19,05
|1.423.153.136
|% 0,53
|
|SISE
|19,83
|1.185.042.698
|% 1,17
|
|KRDMD
|15,60
|836.081.935
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,81
|742.406.504
|% 4,67
|
|DOHOL
|3,81
|742.406.504
|% 4,67
|
|KARSN
|5,25
|637.229.216
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,67
|283.861.579
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,05
|1.423.153.136
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,59
|313.586.531
|% 0,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4785
|15,4904
|% 0,69
|
|Euro
|16,1138
|16,1408
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,8309
|18,9254
|% 0,83
|
|Frank
|15,4243
|15,5172
|% 1,15
|
|Riyal
|4,1159
|4,1365
|% 0,84
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-5,02
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|-43,00
|
|Tam
|6.044
|6.197
|-42,18
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|-20,41
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,20
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,77
|
Seans Raporu
14:35
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14:49KERVN
Yüzde 5.45 oranında artışla 0.58 lira fiyatla işlem gören hissede 589, 448 adet işlem
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14:48XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 17, 541.00 milyon TL de
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14:48GZNMI
Yüzde 6.90 oranında artışla 39.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 087 adet işlem
-
14:47ANGEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 267 adet işlem
-
14:46OLMK
Yüzde 7.63 oranında artışla 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 953 adet işlem