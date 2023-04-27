***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2023 14:20
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2023 – 31 Ocak 20234özel hesap dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141626
BIST
15:404.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 19,35
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4019,4348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4021,4352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:401.244,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.244,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:38
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.713.619
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|148.429.839
|% 9,93
|
|IMASM
|30,42
|557.154.358
|% -10,00
|
|YAYLA
|5,01
|60.569.591
|% -6,88
|
|PAGYO
|23,96
|7.617.300
|% -6,55
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|SKTAS
|3,85
|22.575.239
|% -4,47
|
|KOPOL
|51,85
|2.748.488.961
|% 6,34
|
|THYAO
|131,70
|2.569.530.867
|% 1,31
|
|EREGL
|32,80
|1.603.776.683
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.851.110
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.601.894
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.291.135.236
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,96
|720.703.950
|% 1,63
|
|AKFYE
|13,03
|920.013.317
|% 7,15
|
|ISCTR
|11,31
|761.680.556
|% 0,89
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4288
|19,4360
|% 0,14
|
|Euro
|21,4301
|21,4476
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,1250
|24,2460
|% -0,09
|
|Frank
|21,6043
|21,7344
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,35
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,26
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
-
15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem