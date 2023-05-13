***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.02.2023Tescil Tarihi12.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.05.2023 -10830Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 27 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Kararı 12/05/2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151187BIST