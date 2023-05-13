***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.05.2023 22:14
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.02.2023
Tescil Tarihi
12.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.05.2023 -10830
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 27 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Kararı 12/05/2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151187
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0360
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,3570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0066
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2066
18:051.266,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.266,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5724
|19,5827
|% 0,18
|
|Euro
|21,3331
|21,3570
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,3148
|24,4368
|% -0,28
|
|Frank
|21,7164
|21,8472
|% -0,26
|
|Riyal
|5,2089
|5,2350
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.759
|4.981
|117,00
|
|Çeyrek
|2.372
|2.483
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,79
|