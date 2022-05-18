***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.05.2022 09:19
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13 Mayıs 2019
Açıklamalar
27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş olup güncel ana sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/05/2022 13/05/2022 10577
3 ve 6 13/05/2019 13/05/2019 9827
4 ve 6 14/05/2018 14/05/2018 9577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031049
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
0
En Düşük
0
18:0515,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0179
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9383
En Düşük
15,7603
18:0516,7561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
18:05926,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,92
|Açılış
|: 926,48
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
931,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|13,33
|41.956.652
|% 8,11
|
|CCOLA
|125,90
|70.297.080
|% 1,91
|
|AVTUR
|2,38
|820.911
|% 0,00
|
|BRKO
|0,87
|424.959
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|24.243.864
|% 0,00
|
|AVTUR
|2,38
|820.911
|% 0,00
|
|BRKO
|0,87
|424.959
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|24.243.864
|% 0,00
|
|BIZIM
|16,10
|15.026.297
|% 0,00
|
|BLCYT
|15,01
|25.666.752
|% 0,00
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9144
|15,9289
|% 0,17
|
|Euro
|16,7453
|16,7620
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,7326
|19,8316
|% -0,42
|
|Frank
|15,8878
|15,9835
|% -0,35
|
|Riyal
|4,2168
|4,2379
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-3,11
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,02
|