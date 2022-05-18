***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13 Mayıs 2019Açıklamalar27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş olup güncel ana sözleşme ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 13/05/2022 13/05/2022 105773 ve 6 13/05/2019 13/05/2019 98274 ve 6 14/05/2018 14/05/2018 9577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031049BIST